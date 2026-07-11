'போதைப்பொருள் விற்பனை புகார் ரகசியம் காக்கப்படும்'
'போதைப்பொருள் விற்பனை புகார் ரகசியம் காக்கப்படும்'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:28 AM
சேலம்; சேலம் மாவட்டத்தில், மருந்து பொருட்கள் விற்-பனையை முறைப்படுத்த சில்லரை, மொத்த மருந்து வியாபாரிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் இளம் பகவத் தலைமை வகித்து பேசி-யதாவது:
மருந்து சீட்டு, எழுத்துப்பூர்வ கொள்முதல் ஆணை இல்லாமல் வலி நிவாரணி மாத்திரை-களை விற்கக்கூடாது. விற்பனையை முறைப் ப-டுத்த இக்கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது. சந்தேகப்ப-டும்படி வலி நிவாரணி மருந்து, மாத்திரைகளை வாங்கினால், உடனே அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.'போதைப்பொருள் இல்லா தமிழ்நாடு' எனும் மொபைல் செயலி பயன்பாட்டில் உள்ளது. தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள், போதைப்-பொருட்கள் குறித்த புகார்களை மேற்கண்ட மொபைல் செயலிக்கு அனுப்பினால், பெயர், தர-வுகள் ரகசியம் காக்கப்படும். அதேநேரம் புகார் மீது மேற்கொண்ட நடவடிக்கை வெளிப்படை-யாக தெரிவிக்கப்படும். மருந்து வியாபாரிகள், உற்பத்தியாளர்கள் கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.