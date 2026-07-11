2.8 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் சிறுவன் உள்பட 8 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:30 AM
மேட்டூர்; மேட்டூர், பொன்னகரை சேர்ந்த, கூலித்தொழி-லாளி பிரவீன், 20, கருமலைக்கூடல், செல்-லப்பன் நகர் சுரேந்தர், 21, ராமமூர்த்தி நகர், 'வெல்டர்' பூவரசன், 19, தேசாய் நகர் கூலித்தொ-ழிலாளி ராஜா முகமது, 20. இவர்கள், ராமமூர்த்தி நகரில் நேற்று மதியம், இருசக்கர வாகனங்-களில், 11,600 ரூபாய் மதிப்பில், 1.16 கிலோ கஞ்-சாவை விற்க வைத்திருந்தனர். 4 பேரையும், கரு-மலைக்கூடல் போலீசார் கைது செய்து, கஞ்சா, ஒரு புல்லட், ஒரு மொபட்டை பறிமுதல் செய்-தனர்.
அதேபோல் சேலம், இரும்பாலை மதுவிலக்கு போலீசார், காடையாம்பட்டி, கோனம்பட்டியில் உள்ள சரபங்கா ஓடையில், கஞ்சா விற்ப-னையில் ஈடுபட்டிருந்த, பண்ணப்பட்டியை சேர்ந்த அருண், 23, மாரக்கவுண்டனுார் பூவரசன், 24, கோகுலகண்ணன், 27, ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம், 1.2 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர்.
கொங்கணாபுரம் போலீசார்,
எட்டிக்குட்டைமேட்டில், கஞ்சா விற்ற, கே.ஆர்.தோப்பூர், அழகுசமுத்திரத்தை சேர்ந்த, 17 வயது சிறுவனை கைது செய்தனர். அவனிடம், அரை கிலோ கஞ்சா, ஸ்பிளண்டர் பைக்கை பறி-முதல் செய்தனர். மேலும் தப்பி ஓடிய சந்துரு, 24, என்பவரை தேடுகின்றனர்.