/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மருத்துவமனையில் கிரிக்கெட் பார்த்த வீடியோ 'வைரல்'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:30 AM
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ஆத்துார்; இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான, 'டி20' கிரிக்கெட் போட்டி நேற்று முன்தினம் நடந்தது. அப்போட்டியை, ஆத்துார் அரசு மருத்துவமனை, அவசர சிகிச்சை பிரிவில் நோயாளிகளுக்கு அனுமதி சீட்டு வழங்கப்படும் கணினி மூலம், அங்கிருந்த மருத்துவ பணியாளர்கள் பார்த்துக்-கொண்டிருந்தனர்.
இந்த வீடியோ பரவியதால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.இதுகுறித்து சேலம் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குனர் நந்தினி கூறுகையில், ''கிரிக்கெட் போட்டி பார்த்தது தவறான செயல். இது
தொடர்பாக விசாரித்து நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.