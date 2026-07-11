/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மரப்பயிர் சாகுபடி விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:32 AM
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கெங்கவல்லி; கெங்கவல்லி வட்டார வேளாண் துறையின், 'அட்மா' திட்டத்தில், கடம்பூரில், வனத்துறை சார்பில், வரப்பு, எல்லையில் மரப்பயிர் சாகுபடி குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி கூட்டம் நேற்று நடந்தது. வனவர் வெங்கடேசன் தலைமை வகித்தார்.
அதில் உயிர்ப்பன்மை பாதுகாப்பு மற்றும் பசுமை-யாக்கல் திட்டத்தில், தேக்கு, மகாகனி, சந்தனம், வேம்பு போன்ற மரக்கன்றுகளை, வரப்பு, வயல்-வெளி எல்லை பகுதிகளில் நடவு செய்தால், குறித்த காலத்தில் நல்ல பலன் கிடைக்கும் என அறிவுறுத்தினார். மேலும் அவற்றை சாகுபடி செய்தல், தொழில்நுட்ப முறை, வனவிலங்கு தடுப்புகள், மானிய திட்டங்கள், இலவச மரக்-கன்று வழங்குதல், விவசாய அடையாள எண் பெறுவதன் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைத்-தனர். அட்மா திட்ட வட்டார தொழில் நுட்ப மேலாளர் அற்புதவேலன், விவசாயிகள் பலர் பங்கேற்றனர்