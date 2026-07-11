/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மீனவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:36 AM
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மேட்டூர்; தேசிய மீன் வளர்ப்போர் தினத்தை ஒட்டி, மீன்-வளம், மீனவர் நலத்துறை சார்பில், வாழப்பாடி அடுத்த தாண்டானுாரில் மீனவர்களுக்கு விழிப்பு-ணர்வு முகாம், நேற்று நடந்தது. மேட்டூர் மீன் வ-ளத்துறை உதவி இயக்குனர் உமா கலைச்செல்வி தலைமை வகித்தார். ஆணை மடுவு அணை மீன-வர் களுக்கு, வலைகள், பிடிக்க வேண்டிய மீன்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்-டது.
மேட்டூர், கீரைக்காரனுாரில், ஆய்வாளர் சுதர்சன், சேலம், மூக்கனேரியில் ஆய்வாளர் மனுநீதிசோழன் தலைமையில் மீன-வர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.