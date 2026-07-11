/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பயிற்சி வகுப்பு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:38 AM
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கெங்கவல்லி; கெங்கவல்லி, தலைவாசல் தாலுகா சார்பில், தலா, 3 இடங்களில், மக்கள் தொகை கணக்கெ-டுப்பு பணி குறித்த பயிற்சி வகுப்பு, நேற்று நடந்-தது. ஆத்துார் ஆர்.டி.ஓ., தமிழ்மணி தலைமை வகித்து பேசியதாவது: ஊராட்சி, டவுன் பஞ்சா-யத்து, நகராட்சி களில் தனித்தனியே கணக்கெ-டுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்கள், வரும், 17 முதல், 31 வரை, சுய விபர கணக்கெடுப்பு, ஆக., 1 முதல், 31 வரை, வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும். கணக்கெடுப்பு தகவல்களை, மற்ற நபர்களிடம் பகிரக்கூடாது. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தாசில்தார்கள் தலைவாசல் ஜெயக்குமார், கெங்-கவல்லி காத்தமுத்து, மக்கள் தொகை கணக்கெ-டுப்பு மேற்பார்வையாளர்கள், கணக்கெடுப்பா-ளர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.