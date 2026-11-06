சேலம் மக்கள் கூட்டமைப்பு தொடக்க விழா

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ADDED : நவ 06, 2026 01:22 AM
சேலம்: சேலத்தின் பாரம்பரியம், பெருமை, வளர்ச்சியை போற்றும்படி, சேலம் தின விழா, சேலம் மக்கள் கூட்டமைப்பின் தொடக்க விழா, கோல்டன் கேட்ஸ் அரங்கில் நடந்தது. மீனா வரவேற்றார்.
கூட்டமைப்பின் புரவலர்களாக திரிவேணி எர்த் மூவர்ஸ் நிறுவனத்தின் பாலசுப்ரமணியன், ஈஸ்ட் வெஸ்ட் பார்மா இந்தியா நிறுவனத்தலைவர் மோகன்குமார், ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியர்ஸ் நிறுவனர் சுந்தரம் ராமசாமி, ஏ.வி.ஆர்., குழுமத்தலைவர் சுதர்சனம், பாலாஜி ரப்பர் அண்ட் ரீக்ளைம்ஸ் நிறுவனர் வைத்தியலிங்கம், சோனா கல்வி நிறுவன தலைவர் வள்ளியப்பா, சேஷாஸ் பள்ளி தலைவர் பாலசுப்ரமணியன் இடம்பெற்றுள்ளனர்.அதில் சேலம் தினத்தின் முக்கியத்துவம், மாநகரின் வரலாற்று சிறப்புகள், பாரம்பரிய பெருமை, சேலத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து, ஆனந்த், ஈசன் கார்த்திக், எந்திரன் ஷா உள்ளிட்டோர் பேசினர். சேலம் மக்கள் பேரவை தலைவர் சித்தார்த்தன், பேரவை செயல்பாடு பற்றி விளக்கினார். தொடர்ந்து நித்யா, விக்ரம் உள்ளிட்டோரும் பேசினர்.
தொழில், கல்வி, மருத்துவம், வணிகம், சமூக சேவை உள்பட பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்கள், தொழில் அதிபர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் பங்கேற்றனர். ஏற்பாடுகளை, கூட்டமைப்பின் தலைவர், புரவலர்கள், நிறுவன உறுப்பினர்கள், நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.