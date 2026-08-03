/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பைக் மீது கார் மோதல் சலுான் கடைக்காரர் பலி
ADDED : ஆக 03, 2026 01:26 AM
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சேலம்: புத்திரகவுண்டம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் தமிழரசன், 35. இவர் சேலம், காந்தி சாலையில், சலுான் கடை வைத்துள்ளார்.
நேற்று, 'அப்பாச்சி' பைக்கில் வாழப்பாடியில் இருந்து ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்துகொண்டிருந்தார். காலை, 8:30 மணிக்கு, மாசிநாயக்கன்பட்டி, இந்திரா நகரில் வந்தபோது, 'டியாகோ' கார் மோதியதில், தமிழரசன் துாக்கி வீசப்பட்டு படு-காயம் அடைந்தார். மக்கள், அவரை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்து-வமனைக்கு அனுப்பிய நிலையில், வழியில் உயிரிழந்தார். அம்-மாபேட்டை போலீசார் விசாரணையில், பைக் பின்புறம் கார் மோதியதும், அதை ஓட்டி வந்தவர், நீர்முள்ளிக்குட்டையை சேர்ந்த கார்த்தி, 33, என்பதும் தெரிந்தது. அவரிடம், போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.