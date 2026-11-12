/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 2ம் நாளாக துாய்மை பணியாளர் போனஸ் கேட்டு போராட்டம்
ADDED : நவ 07, 2026 03:13 AM
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மேட்டூர்: மேட்டூர் நகராட்சியில் ஒப்பந்த அடிப்படையில், 134 துாய்மை பணியாளர்கள் வேலை செய்கின்றனர்.
அவர்களுக்கு அக்டோபர் சம்பளம் நேற்று வரை வழங்கப்படவில்லை. இதனால் சம்பளம், தீபாவளி போனசை, ஒப்பந்த நிறுவனம் வழங்கக்கோரி நேற்று முன்தினம் காலை முதல், துாய்மை பணியாளர்கள், வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 2ம் நாளாக நேற்றும் போராட்டம் நீடித்த நிலையில், நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. போராட்டத்தால், நகராட்சியில் துாய்மை பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.