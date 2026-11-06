/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/தீபாவளி போனஸ் கேட்டு துாய்மை பணியாளர் போராட்டம்
ADDED : நவ 06, 2026 01:29 AM
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மேட்டூர்: மேட்டூர் நகராட்சியில் ஒப்பந்த அடிப்படையில், 134 துாய்மை பணியாளர்கள் உள்ளனர். அவர்கள், சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி, உள்ளாட்சி ஊழியர் சங்கம் சார்பில், நேற்று காலை, 7:00 மணி முதல் மேட்டூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சங்க மாவட்ட பொருளாளர் இளங்கோ தலைமை வகித்தார்
அதில் குறைந்தபட்ச ஊதியம் நிர்ணயித்து வழங்குதல்; அக்டோபர் ஊதியம், தீபாவளி போனஸ் வழங்குதல் என்பன உள்ளிட்ட, பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். ஒப்பந்ததாரரிடம் பேசி நடவடிக்கை எடுப்பதாக, நகராட்சி சுகாதார அலுவலர்கள் கூறினர். ஆனால் முடிவு தெரியாததால், மாலை வரை போராட்டம் நீடித்தது. கிளை செயலர் கருப்பண்ணன், அனல் மின் கிளை திட்ட தலைவர் சண்முகம் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.