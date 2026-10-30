/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சங்ககிரி நகராட்சி கமிஷனர் பொறுப்பேற்பு
ADDED : அக் 29, 2026 04:04 AM
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சங்ககிரி: சங்ககிரி நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு, முதன்
முதலாக, 2025 மே மாதம், அதன் கமிஷனராக, கோவையில் பணியாற்றிய சிவரஞ்சனி என்பவர் நியமிக்கப்பட்டார்.
அவர், அதே ஆண்டு, நவம்பரில், திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கு
மாற்றப்பட்டார்.
ஓராண்டாக, கமிஷனர் நியமிக்கப்படாமல், இடைப்பாடி, இடங்கணசாலை கமிஷனர்கள், கூடுதல் பொறுப்பாக சங்ககிரியை கவனித்தனர். இந்நிலையில் இடங்கணசாலை கமிஷனர் சுவீதாஸ்ரீ, சங்ககிரி நகராட்சியின் முழு நேர கமிஷனராக இடமாற்றம் செய்து, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. அவர் நேற்று, சங்ககிரி கமிஷனராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.