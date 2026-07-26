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பெருமாள் கோவில்களில் சயன ஏகாதசி உற்சவம்

பெருமாள் கோவில்களில் சயன ஏகாதசி உற்சவம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:26 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:26 AM

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சேலம்:சேலம், கோட்டை அழகிரிநாதர் கோவிலில், 'சயன ஏகாதசி' 10 நாள் உற்சவம் கடந்த, 15ல் தொடங்கியது. இந்நிலையில் சயன ஏகாதசி மற்றும் சனிக்கிழமையான நேற்று காலை, மூலவர் சுந்தரராஜருக்கு திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி அலங்காரம், சுந்தரவல்லி தாயாருக்கு மகாலட்சுமி அலங்காரம் செய்து சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத அழகிரிநாதரை, சர்வ அலங்காரத்துடன் ஊஞ்சலில் எழுந்தருள செய்து, 'லாலி' பாடி, சாமரம் வீசி விசேஷ பூஜை செய்யப்பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்டனர். அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை கோவில் அறங்

காவலர்கள், பட்டாச்சாரியார்கள், உற்சவதாரர்கள் செய்திருந்தனர்.

அதேபோல் அம்மாபேட்டை சவுந்தரராஜர், பட்டைக்கோவில் வரதராஜர், 2ம் அக்ரஹாரம் லட்சுமி நாராயணர், செவ்வாய்ப்பேட்டை பாண்டுரங்கநாதர் உள்ளிட்ட அனைத்து பெருமாள் கோவில்களில், சுவாமிகளை அலங்கார ஊஞ்சலில் எழுந்தருள செய்து பூஜை செய்யப்பட்டது.

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