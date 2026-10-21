மகளுடன் பழகிய வாலிபரை கடத்தி தாக்கிய பள்ளி தாளாளர் கைது
மகளுடன் பழகிய வாலிபரை கடத்தி தாக்கிய பள்ளி தாளாளர் கைது
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:36 PM
வாழப்பாடி: மகளை காதலித்த அகீஸ்குமார், 20, என்பவரை, காரில் கடத்தி தாக்கிய, தனியார் பள்ளி தாளாளர் சங்கர், 50, உட்பட ஐவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், பாப்பநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் அகீஸ்குமார்; கூலி தொழிலாளி. இவரது நண்பர், அத்தனுார்பட்டி முரளீஸ்வரன், 22. இருவரும் நேற்று முன்தினம் காலை வாழப்பாடிக்கு பைக்கில் சென்ற நிலையில், வீடு திரும்பவில்லை.
அவர்களது பெற்றோர், வாழப்பாடி போலீசில் புகார் அளித்தனர். மாலையில் வாழப்பாடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் சென்ற முரளீஸ்வரன், ‘என்னையும், அகீஸ்குமாரையும், ஐந்து பேர் காரில் கடத்தி தாக்கினர்’ என, புகாரளித்தார். விசாரித்த போலீசார், கபடி பயிற்சியாளர் வெங்கடேசன், 35, உட்பட, ஐந்து பேரை நேற்று கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘வெள்ளாளப்பட்டியைச் சேர்ந்த தனியார் பள்ளி தாளாளர் சங்கரின், 19 வயது மகள், கோவையில் தனியார் கல்லுாரியில் படிக்கிறார். இவருக்கு ‘இன்ஸ்டா’வில் பழக்கமான அகீஸ்குமார் காதலித்துள்ளார். இதையறிந்த சங்கர், மகளை கண்டித்தார்.
‘இதுகுறித்து, தன் மூத்த மருமகனான, கபடி பயிற்சியாளர் வெங்கடேசன், இடையப்பட்டி உதயகுமார், 28, திண்டுக்கல் தீபக், 20, கிரிதரண், 19, திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த, 17 வயது வாலிபர் ஆகியோர் உதவியுடன், இருவரையும் காரில் கடத்தி, தாக்கியுள்ளார்’ என்றனர்.