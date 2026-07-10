/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பள்ளி பருவ காதல் திருமணத்தில் முடிந்தது
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:11 AM
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ஆத்துார்:ஆத்துார்,
மல்லியக்கரை ஊராட்சி கருத்தராஜாபாளையத்தை சேர்ந்தவர்
சங்கீத்குமார், 22. இவர், சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில்
பணிபுரிகிறார். மல்லியக்கரை, ஊராண்டிவலசை சேர்ந்த செல்வம் மகள்
தமிழரசி, 20, பி.காம்., முடித்துவிட்டு வீட்டில் உள்ளார். இவர்கள்,
பள்ளி பருவத்தில் இருந்தே காதலித்து வந்தனர். இதற்கு இரு வீட்டு
பெற்றோரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
கடந்த, 7ல் வீட்டை விட்டு
வெளியேறிய அவர்கள், சேலம், ஊத்துமலை முருகன் கோவிலில் திருமணம்
செய்து கொண்டனர். நேற்று, மல்லியக்கரை போலீசில் தஞ்சமடைந்தனர்.
இருவீட்டு பெற்றோரை அழைத்து பேச்சு நடத்தினர். தமிழரசியின்
பெற்றோர் ஏற்கவில்லை. இதனால் சங்கீத்குமாருடன், தமிழரசியை,
போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.