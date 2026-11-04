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பள்ளி துாய்மை பணியாளர்கள் ஊதிய நிலுவை ஆர்ப்பாட்டம்
பள்ளி துாய்மை பணியாளர்கள் ஊதிய நிலுவை ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 03, 2026 06:27 AM
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சேலம்: சேலம் மாவட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை துாய்மை பணியாளர் சங்கம் சார்பில், 11 மாத நிலுவைத்தொகை கேட்டு, நேற்று சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட அமைப்பாளர் சத்யபாமா தலைமை வகித்தார். அரசு தொடக்கப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி, மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணியாற்றும் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறையின் ஆணை வழங்கி, 11 மாதம் ஆகியும் வழங்காத ஊதிய உயர்வை உடனடியாக வழங்கக்கோரி முழக்கமிட்டனர். அத்துடன், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு கையுறை, முககவசம் உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் வழங்குதல், பிரதி 5ம் தேதிக்குள் ஊதியம் வேண்டும். நலவாரிய அட்டை தேவை போன்ற கோரிக்கைகளை ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது வலியுறுத்தினர். சங்க மாநில தலைவர் பிரதாபன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.