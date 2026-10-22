பயன்பாட்டுக்கு வந்தது குடிநீர் தொட்டி பொறுப்பில் இருந்து செயலர் விடுவிப்பு
பயன்பாட்டுக்கு வந்தது குடிநீர் தொட்டி பொறுப்பில் இருந்து செயலர் விடுவிப்பு
ADDED : அக் 08, 2026 02:42 AM
வாழப்பாடி, அக். 8
வாழப்பாடி, சந்திரபிள்ளைவலசு ஊராட்சி அலுவலகம் முன் கிராம சபை கூட்டம் கடந்த, 2ல் நடந்தது. அப்போது மக்கள், ஊராட்சி அலுவலக வாசற்
படியில், 'கண்ணீர் அஞ்சலி' என பேனர் கட்டினர். அதில், 'ஊரக குடிநீர் இயக்க திட்டம் சார்பில், 7 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்-டப்பட்டு இதுவரை ஒரு சொட்டு நீரை கூட தராமல் இறந்து போன மேல்நிலை தொட்டிக்கு ஆழ்ந்த வருத்தம். பிரிவில் வாடும் காளியம்மன் கோவில் நகர் மக்கள்' என அச்சிடப்பட்டி-ருந்தது.
மேலும் மக்கள், 'சின்னமநாயக்கம்பாளையம் ஊராட்சி செயலர் உமாவுக்கு, எங்கள் ஊராட்சி கூடுதல் பொறுப்பாக வழங்கப்பட்-டுள்ளது. அவர் இங்கு, பல்வேறு மோசடியில் ஈடுபட்டதால் ஏற்க-னவே போராட்டம் செய்து இடமாற்றினோம். தற்போது இதே ஊராட்சியில் அவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்துள்ளனர். அவரை இடமாற்ற வேண்டும்' என்றனர்.
இதுகுறித்த செய்தி, கடந்த, 3ல் நம் நாளிதழில் வெளியானது. தொடர்ந்து, மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டிக்கு இணைப்பு வழங்கி பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம், சந்திரபிள்ளை வலசு ஊராட்-சியில் இருந்து உமா விடுவிக்கப்பட்டு, துக்கியாம்பாளையம் ஊராட்சி செயலர் சரவணனுக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக சந்திர-பிள்ளை வலசு வழங்கி, வாழப்பாடி பி.டி.ஓ., கார்த்தி-கேயன்(கி.ஊ.,) உத்தரவிட்டார்.