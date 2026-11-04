பல் மருத்துவ சங்க செயலர் தேர்வு

ADDED : நவ 03, 2026 06:36 AM
சேலம்; இந்திய பல் மருத்துவ சங்கத்தின் தமிழ்நாடு மாநில செயலராக, மூன்றாம் முறையாக டாக்டர்
செந்தாமரை கண்ணன் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய பல் மருத்துவ சங்கத்தின் தமிழ்நாடு கிளைக்கு, தலைவர், துணைத்தலைவர் மற்றும் மத்திய குழு உறுப்பினர்கள் தேர்தல் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுகிறது. மாநில செயலர் தேர்வு, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படுகிறது.
அனைத்து மாநில நிர்வாகிகளுக்கான பதவிக்காலம் நிறைவடையும் நிலையில், தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு, டாக்டர் சிவகுமார் தலைமையில் தேர்தல் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.பலரும் வேட்பு மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், வேட்பு மனு பரிசீலனை மற்றும் நிர்வாகக்குழு கூட்டம், நேற்று சேலத்தில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடந்தது.
வேட்பு மனு பரிசீலனை முடிவில், மாநில செயலராக டாக்டர் செந்தாமரை கண்ணன் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டு, அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பதவியில் நீடிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டது. மாநில தலைவர், துணைத்தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான தேர்தல் டிச., 5ல் நடைபெற உள்ளது.
தொடர்ந்து, 3வது முறையாக மாநில செயலராக தேர்வு செய்யப்பட்ட டாக்டர் செந்தாமரை கண்ணனுக்கு, நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.