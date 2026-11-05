ராகவேந்திரா பள்ளியில் தன்னம்பிக்கை விழா

ADDED : நவ 04, 2026 06:24 AM
தலைவாசல்:தலைவாசல்,
வீரகனுார் ஸ்ரீராகவேந்திரா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில், 10,
பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை விழா நடந்தது.
முதுகலை ஆசிரியர் சக்திவேல் வரவேற்றார். தலைவர் லஷ்மி நாராயணன் தலைமை
வகித்து வாழ்த்துரை வழங்கினார்.
செயலர் செல்வராஜூ, பொருளாளர்
பிரபா, கல்வி ஆலோசகர் பழனிவேல், இயக்குனர் ராதாகிருஷ்ணன், ராஜேஸ்வரி,
வாழ்த்துரை வழங்கினர். அதில் அரசு பொதுத்தேர்வை எதிர்கொள்ள, பல்வேறு
கருத்துகளை வழங்கினர்.
தொடர்ந்து பள்ளி முதல்வர் ஹேமலதா, சிறப்பு
விருந்தினரான பட்டிமன்ற பேச்சாளர், முனைவர் கவிதாவுக்கு அறிமுகம்
கொடுத்தார். தொடர்ந்து கவிதா, கைப்பேசி எவ்வாறு பயனுள்ளதாக
உபயோகிக்க வேண்டும் என, மாணவ, மாணவியருக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
மேலும் கவனம் சிதறாமல் விடாமுயற்சியுடன் லட்சியத்தை அடைய நன்றாக
படித்து முழு மதிப்பெண் பெற்று மாநில அளவில் சாதனை படைக்க வாழ்த்தினார்.
முதுகலை ஆசிரியர் ஆறுமுகம் உள்ளிட்ட ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.