செந்தில் பப்ளிக் பள்ளியில் 'சென் வைப்ஸ்-26'

ADDED : அக் 23, 2026 05:31 AM
சேலம்; சேலம் செந்தில் பப்ளிக் பள்ளியில், 6 முதல் 8ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான, 'சென் வைப்ஸ் - 26' மாணவர் தின விழா நடந்தது. பள்ளி தலைவர் செந்தில் கந்தசாமி, துணைத்தலைவர் மணிமே-கலை, செயலர் தனசேகர், தாளாளர் தீப்தி, முதன்மை முதல்வர் சீனிவாசன், முதல்வர் மனோகரன், துணை முதல்வர் நளினி, நிர்வாக அலுவலர் பிரவீன்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்-றனர்.
சேலம் மாநகர தெற்கு பகுதி போலீஸ் துணை கமிஷனர் மகேந்திரன், சென்னை உயர் நீதிமன்ற வக்கீலான, முன்னாள் மாணவர் ஸ்ரீராம், மாண-வர்களுக்கு ஒழுக்கம், விடாமுயற்சி, நற்பண்புகள் மற்றும் இலக்கை நோக்கிச் செயல்படுவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தனர்.கல்வி, தகவல் தொடர்பு, படைப்பாற்றல், விளையாட்டில் சிறந்த மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. 10, பிளஸ் 2 வகுப்பு பொதுத்-தேர்வுகள், நீட், ஜே.இ.இ., தேர்வுகளில் மாண-வர்கள் சிறப்பாக செயல்பட வழிகாட்டிய ஆசிரி-யர்கள் பாராட்டப்பட்டனர். 600 மாணவர்களின் கலைநிகழ்ச்சிகள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்-தன.