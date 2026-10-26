சேலம் செந்தில் பப்ளிக் பள்ளியில் 'சென் வைப்ஸ்-26' மாணவர் தின விழா
சேலம் செந்தில் பப்ளிக் பள்ளியில் 'சென் வைப்ஸ்-26' மாணவர் தின விழா
UPDATED : அக் 23, 2026 06:26 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:52 AM
சேலம்: சேலம் செந்தில் பப்ளிக் பள்ளியில், 6 முதல் 8ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான, 'சென் வைப்ஸ்-26' மாணவர் தின விழா, கந்தசாமி கலையரங்கத்தில் நடந்தது.
பள்ளி தலைவர் செந்தில் கந்தசாமி, துணைத்தலைவர் மணிமேகலை கந்தசாமி, செயலாளர் தனசேகர், தாளாளர் தீப்தி தனசேகர், முதன்மை முதல்வர் சீனிவாசன், முதல்வர் மனோகரன், துணை முதல்வர் நளினி மற்றும் நிர்வாக அலுவலர் பிரவீன்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
சேலம் மாநகர தெற்கு பகுதி காவல் துணை ஆணையர் மகேந்திரன், சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞரும், பள்ளி முன்னாள் மாணவருமான ஸ்ரீராம் ஆகியோர், மாணவர்களுக்கு ஒழுக்கம், விடாமுயற்சி, நற்பண்புகள் மற்றும் இலக்கை நோக்கிச் செயல்படுவதன் முக்கியத்துவத்தை
எடுத்துரைத்தனர்.
விழாவில் கல்வி, தகவல் தொடர்பு, படைப்பாற்றல் மற்றும் விளையாட்டில் சிறந்த மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. 10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள், நீட் மற்றும் ஜே.இ.இ., தேர்வுகளில் மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட வழிகாட்டிய ஆசிரியர்களும் பாராட்டப்பட்டனர். மேலும், 600 மாணவர்கள் பங்கேற்ற வண்ணமயமான கலைநிகழ்ச்சிகள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்தன. மாணவர்களின் திறமை, தன்னம்பிக்கையை வெளிப்படுத்திய விழா, தேசியகீதத்துடன் நிறைவடைந்தது.