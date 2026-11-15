செந்தில் பப்ளிக் பள்ளி மாணவியருக்கு கலெக்டர் - சி.இ.ஓ., பாராட்டு
செந்தில் பப்ளிக் பள்ளி மாணவியருக்கு கலெக்டர் - சி.இ.ஓ., பாராட்டு
UPDATED : நவ 14, 2026 05:01 AM
ADDED : நவ 14, 2026 04:19 AM
சேலம்; கிருஷ்ணகிரியில் கடந்த ஆக., 29 முதல், செப்., 3 வரை, சி.பி.எஸ்.இ., கிளஸ்டர் - 6 மாநில தடகள போட்டி நடந்தது.
சேலம் செந்தில் பப்ளிக் பள்ளி மாணவர்கள், 8 தங்கம், 1 வெள்ளி வென்றனர். 17 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் பிரிவில் தமிழக அளவில் முதலிடம், ஒட்டுமொத்த பெண்கள் பிரிவில், 58 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடம் பெற்று, தேசிய தடகள போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனர். தொடர்ந்து பஞ்சாப், பாட்டியாலாவில், அக்., 16 முதல், 20 வரை, தேசிய போட்டியில், செந்தில் பப்ளிக் பள்ளி மாணவர்கள், 7 தங்கம், 1 வெள்ளி வென்றனர். 17 வயதுக்குட்பட்ட பெண்கள் அணி முதலிடம், ஒட்டுமொத்த பெண்கள் அணி இரண்டாம் இடம், மாணவர்கள் மற்றும் மாணவியர் இணைந்த அணி, 4ம் இடம் பெற்றது.
இதில் மாணவியர் லக்ஷ்யா, சங்கநிதி, ஸ்ரீநிதி, கனிஷ்கா, ஹரவ்ரித்தி ஆகியோர், 4 X 400 மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்றனர். லக்ஷ்யா, 400 மீ., 800 மீ., ஓட்டத்தில் தங்கம், சங்கநிதி டிரிபிள் ஜம்பில் வெள்ளி வென்றனர். இவர்கள், தேசிய தடகள போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனர். இதனால் மாணவியர்களை, சேலம் கலெக்டர் இளம்பகவத், முதன்மை கல்வி அலுவலர் எல்லப்பன் பாராட்டி, பரிசு வழங்கினர்.தடகள பயிற்சியாளர்கள் பாரதி, பார்த்திபன், சுரேஷூம் கவுரவிக்கப்பட்டனர். பள்ளி நிர்வாகம், முதல்வர், ஆசிரியர்களும், வெற்றி பெற்றவர்கள், பயிற்சியாளர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.