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அளவீடுக்கு எதிர்ப்பு குடிசைக்கு தீ வைப்பு

அளவீடுக்கு எதிர்ப்பு குடிசைக்கு தீ வைப்பு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:05 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:05 AM

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நங்கவள்ளி:நங்கவள்ளி, குட்டப்பட்டி அருகே ஊஞ்சப்பட்டியை சேர்ந்தவர் சின்னத்தாய். இவரது நிலத்தை, நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, பொட்டனேரி ஆர்.ஐ., உமாசங்கரி தலைமையில் வருவாய்த்துறையினர், நேற்று காலை அளவீடு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

அதற்கு சின்னத்தாயின் உறவினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பணியை தடுத்து வாக்குவாதம் செய்தனர். தொடர்ந்து நங்கவள்ளி போலீஸ் பாதுகாப்புடன், நில அளவீடு செய்யப்பட்டது.

இதனிடையே, அந்த நிலத்தில் இருந்த பயன்படாத சிறு ஓலை குடிசைக்கு, மர்ம நபர்கள் தீ வைத்தனர். அங்கு விரைந்து வந்து, நங்கவள்ளி தீயணைப்பு வீரர்கள், தீயை அணைத்தனர். அசம்பாவிதம் ஏற்படவில்லை.

இருப்பினும் குட்டப்பட்டி வி.ஏ.ஓ., போதம்மாள் புகார்படி, நங்கவள்ளி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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