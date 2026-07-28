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செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் ஆடி திருவிழா கொடியேற்றம் கோலாகலம்

செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் ஆடி திருவிழா கொடியேற்றம் கோலாகலம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:49 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:49 AM

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சேலம்; செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் ஆடி திருவிழாவையொட்டி, நேற்று கொடியேற்றம் நடந்தது.

சேலம், செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிேஷகம் கடந்த பிப்.,22ல் நடந்-தது. அதன் பின்னர், வரும் முதல் ஆடி பண்டி-கையை முன்னிட்டு கடந்த, 10ல் முகூர்த்த கம்பம் நடப்பட்டது. 21ல், பூச்சாட்டுதல், 23ல் கம்பம் நடும் உற்சவங்கள் நடந்தன. நேற்று காலை, 6:00 மணிக்கு தங்க கொடி மரத்துக்கு பால், தயிர், இளநீர் உள்ளிட்ட மங்கல பொருட்களால் அபிேஷகம் செய்து, 7:00 மணிக்கு பக்தர்கள் ஓம்சக்தி பராசக்தி கோஷங்கள் முழங்க கொடி-யேற்றி முறைப்படி ஆடி திருவிழா துவங்கியது. இரவு அம்மன் சர்வ அலங்காரத்தில் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.ஆக.,4 காலை அலகு குத்துதல் வைபவம், இரவு சக்தி அழைத்தல் ஆகியவையும், 5ல் பொங்கல் வைத்தல், 7ல் திருத்தேரோட்டம், 9ல் வண்டி வேடிக்கை, 10ம் தேதி சத்தாபரணம், 11ம் தேதி மஞ்சள் நீராட்டு விழா நடக்கிறது. ஆக.,23ல் மகா அபிேஷகத்துடன் ஆடி திருவிழா நிறைவு பெறு-கிறது.

ஏற்பாடுகளை கோவில் அறங்காவலர் குழுவினர், பூசாரிகள், கட்டளை உற்சவதாரர்கள் செய்து

வருகின்றனர்.

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