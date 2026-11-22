/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/விபத்தில் அங்காடி ஓனர் பலி
ADDED : நவ 21, 2026 04:51 AM
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சேலம்; சங்ககிரி, மோரூர், புள்ளிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் சக்திவேல், 56. பல்பொருள் அங்காடி நடத்தி வந்தார். நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, 1:30 மணிக்கு, ராக்கிப்பட்டி பிரிவு அருகே, பைபாஸ் சாலையை கடக்க முயன்றார்.
அப்போது, ராக்கிப்பட்டியை சேர்ந்த மணிகண்டன், 29, ஓட்டி வந்த, 'யமஹா' பைக் மோதியது. அதில் சம்பவ இடத்திலேயே சக்திவேல் பலியானார். படுகாயம் அடைந்த மணிகண்டன், அருகே உள்ள மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். ஆட்டையாம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.