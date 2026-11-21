'பொங்கல் பண்டிகைக்கு வங்க நரியை காட்டிவிட்டு எடுத்துச்செல்லுங்கள்'
'பொங்கல் பண்டிகைக்கு வங்க நரியை காட்டிவிட்டு எடுத்துச்செல்லுங்கள்'
ADDED : நவ 21, 2026 04:45 AM
சேலம்; சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் இளம்பகவத் தலைமை வகித்தார். அதில் நடந்த விவாதம் வருமாறு:
பெத்தநாயக்கன்பாளையம் நல்லதம்பி: வங்க நரியை பிடிக்க, வனத்துறை தடையால், 3 ஆண்டாக பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடாமல் இருக்கிறோம். தற்போது குரும்பப்பட்டி உயிரியல் பூங்காவில் வங்க நரியை பராமரிக்கின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் நடக்க உள்ள புத்தக திருவிழா சின்னமாக, வங்க நரி தேர்வாகி, 'புத்தகன்' என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் நடப்பாண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு, வங்க நரியை கொண்டு வந்து காட்டிவிட்டு, திரும்ப எடுத்துச்சென்றுவிடுங்கள்.
கலெக்டர் இளம்பகவத்: 'சட்டப்படி அதற்கு அனுமதி கிடையாது. தேவையற்ற பிரச்னைகளை எழுப்ப வேண்டாம்.
புளியங்குறிச்சி பெருமாள்: கோழி முட்டை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு ஏற்றுமதி சந்தை வாய்ப்புகள் குறித்து வழிகாட்ட வேண்டும். கால்நடைகளை, பிரதமர் கால்நடை வளர்ப்பு திட்டத்தில் ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்வதில் சிரமங்கள் உள்ளதால் சரி செய்ய வேண்டும். மேட்டூர் அணையை துார்வாரி, உபரிநீரை கிழக்கு பகுதி விவசாயிகள் பயன்பெறும்படி சிறப்பு திட்டங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பெரியகிருஷ்ணாபுரம் தினேஷ்: மலைவாழ் மக்களுக்கு கால்நடைகளுக்கான கடன் வழங்க வேண்டும்.
கலெக்டர்: கடன் உதவி குறித்து அவர்கள் தான் கேட்க வேண்டும். நீங்கள் ஆலோசனை வேண்டுமானால் வழங்கலாம்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.