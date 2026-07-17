சிலவரி செய்திகள்: சேலம்

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:28 AM
இன்று எருதாட்டம்
தாரமங்கலம்: ஆடி பிறப்பை முன்னிட்டு, தாரமங்கலம், பெரி-யாம்பட்டி செம்பு மாரியம்மன் கோவில் பகுதியில், இன்று எரு-தாட்டம் நடக்கிறது. இதை முன்னிட்டு, சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான காளைகளை, மாடுபிடி வீரர்கள், தாரமங்கலம் பத்ரகாளியம்மன் கோவில் பகுதிக்கு கொண்டு வந்தனர். அங்கி-ருந்து நேற்று மதியம் முதல், 50க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் ஊர்வ-லமாக, பெரியாம்பட்டிக்கு அழைத்துச்சென்றனர். ஏராளமான மக்கள் வேடிக்கை பார்த்தனர்.
காசநோய் விழிப்புணர்வு
சேலம்: சேலம் அரசு கலை கல்லுாரியில், நாட்டு நலப்பணித்-திட்டம் சார்பில் மாணவ, மாணவியருக்கு காசநோய் குறித்து விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நேற்று நடந்தது. முதல்வர் பிரேம-லதா தலைமை வகித்தார். சேலம் காசநோய் பிரிவு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜேஷ் கண்ணன், காசநோய் பரவும் விதம், அதன் விளைவு, கட்டுப்படுத்தும் முறை, குணப்படுத்த மேற்-கொள்ள வேண்டிய வழிமுறை குறித்து விளக்கினார். காசநோய் பிரிவு அலுவலர் கோமதி, பேராசிரியர்கள், நாட்டு நலப்பணித்-திட்ட மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்றனர்.
புது தொட்டி வைக்க உத்தரவுசேலம்: சூரமங்கலம் மண்டலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் கால்வாய் துார்வாரும் பணி, திடக்கழிவு சேகரிப்பு, வளர்ச்சி பணி-களை, மாநகராட்சி கமிஷனர் லலித் ஆதித்ய நீலம், நேற்று பார்-வையிட்டார். அப்போது, ஜாகீர் அம்மாபாளையம் பிரதான சாலையில் சேதம் அடைந்திருந்த சின்டெக்ஸ் தொட்டியை அகற்-றிவிட்டு, புது தொட்டி வைக்க உத்தரவிட்டார்.
19ல் இலவச மருத்துவ முகாம்மேட்டூர்: மேட்டூர் டேம் சிட்டி ரோட்டரி சங்கம் சார்பில், கொளத்துார், பாலமலை ஊராட்சி புல்லாம்பட்டியில் இலவச மருத்துவ முகாம், வரும், 19 காலை, 9:00 முதல் மதியம், 3:00 மணி வரை நடக்க உள்ளது. பல் மருத்துவம், கண் பரிசோதனை, பொது மருத்துவம், சர்க்கரை, ரத்த அழுத்த பரிசோதனை செய்யப்-படும் என்பதால், மலைக்கிராம மக்கள் பயன்பெறலாம். மேலும் மகளிருக்கு இலவசமாக நாப்கின், பள்ளி மாணவ, மாணவிய-ருக்கு நோட்டு, புத்தகங்கள் வழங்க, ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் ஏற்பாடு செய்து வருகின்றனர்.
பா.ம.க., ஆண்டு தொடக்க விழாஓமலுார்: பா.ம.க.,வின், 38ம் ஆண்டு தொடக்க விழாவை ஒட்டி, ஓமலுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே, சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவர் மாணிக்கம் தலைமையில் கட்சியினர், நேற்று மக்க-ளுக்கு இனிப்பு வழங்கினர். இதில், ராமதாஸ், அன்புமணி ஆதர-வாளர்கள் இணைந்து கொண்டாடினர். மாநில இளைஞரணி செயலர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
6 நிமிடத்தில் முடிந்த ஊர்வலம்தாரமங்கலம்: டெங்கு எதிர்ப்பு மாதத்தையொட்டி, தாரமங்கலம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சார்பில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நேற்று நடந்தது. அதில் நகராட்சி அலுவலகம் முன், மதியம், 1:42 மணிக்கு ஊர்வலம் தொடங்கியது. சுகாதார ஆய்வாளர்கள், நகராட்சி டெங்கு ஒழிப்பு பணியாளர்கள், துாய்மை பணியா-ளர்கள், விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தி, 100 மீட்டருக்குள் உள்ள அண்ணா சிலையை சுற்றிவந்து, 1:48க்கு நகராட்சியில் நிறைவு செய்தனர். மக்கள் கூடும் இடங்களில் விழிப்புணர்வு ஏற்-படுத்தாமல், பெயரளவுக்கு ஊர்வலத்தை நிறைவு செய்தனர்.