/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ஓடையில் மரங்கள் வெட்டி கடத்தல்
ADDED : அக் 09, 2026 05:24 AM
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ஆத்துார்; ஆத்துார், கீரிப்பட்டி டவுன் பஞ்சாயத்து, முதலா-வது வார்டு வழியே சில்லாமலை நீரோடை செல்கிறது. அந்த ஓடையில் இருந்த மரங்கள் வெட்டப்பட்டதாக, நேற்று புகார் வந்ததால், ஆத்துார் தாசில்தார் நல்லுசாமி உள்ளிட்ட வரு-வாய்த்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது வெட்டப்பட்ட நிலையில், சில மரத்துண்டுகள் கிடந்தன. சில மரங்களை கடத்தியதும் தெரிந்தது.இதுகுறித்து நல்லுசாமி கூறுகையில், ''குடிநீர் குழாய் அமைக்க, தடத்தில் இருந்த மரங்களும், பள்ளி வாகனங்கள் செல்ல இடையூறாக இருந்த மரங்களும் வெட்டப்பட்டுள்ளன. அனுமதியின்றி வெட்டப்பட்டதால், யார் வெட்டினர் என்பது குறித்து விசாரித்து உரிய அபராதம் விதிக்கப்-படும்,'' என்றார்.