/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ஏரியில் மண் கடத்தல் 5 டிப்பர் லாரி பறிமுதல்
ADDED : அக் 17, 2026 04:04 AM
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இடைப்பாடி: சேலம் மாவட்ட கனிமவளத்துறை மற்றும் புவியியல் சுரங்கத்துறை தனி வருவாய் ஆய்வாளர் கோபி, நேற்று முன்தினம் இரவு, சேலம் - கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலை, அ.தாழையூரில் வாகனச்சோதனை மேற்கொண்டார். அப்போது வரிசையாக வந்த, 3 டிப்பர் லாரிகளை நிறுத்தும்படி, 'சைகை' காட்டினார்.
அதன் டிரைவர்கள், சற்று முன்னதாக லாரிகளை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி ஓடிவிட்டனர். சோதனை செய்ததில், ஏரியில் இருந்து மண் கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. லாரிகளை பறிமுதல் செய்து, மகுடஞ்சாவடி போலீசில் ஒப்படைத்தார். போலீசார், லாரி உரிமையாளர்கள் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
அதேபோல் குரும்பப் பட்டி பவர் ஹவுஸ் அருகே, மண்ணுடன் இரு டிப்பர் லாரிகளை பறிமுதல் செய்து, கொங்கணாபுரம் போலீசில் ஒப்படைத்தார். அவர்கள் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.