/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மண் கடத்தல்: டிப்பர் லாரி பறிமுதல்
ADDED : அக் 12, 2026 02:05 AM
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இடைப்பாடி: இடைப்பாடி துணை தாசில்தார் சுமதி உள்ளிட்ட வருவாய்த்துறையினர், நேற்று அதிகாலை, 4:30 மணிக்கு, குண்டத்துமேடில் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது வந்த டிப்பர் லாரியை நிறுத்தும்படி, 'சைகை' காட்டினர். டிரைவர், சற்று முன்னதாக, லாரியை நிறுத்திவிட்டு தப்பிவிட்டார். லாரியில் சோதனை செய்தபோது, 4 யுனிட் செம்மண் கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. இதனால் மண்ணுடன் லாரியை பறிமுதல் செய்து, பூலாம்பட்டி போலீசில் ஒப்படைத்தார். தொடர்ந்து சுமதி புகார்படி, பூலாம்பட்டி போலீசார் விசாரித்ததில், தப்பி ஓடிய லாரி டிரைவர் கிருஷ்ணன் என தெரிந்தது. அவர் மீது வழக்குப்பதிந்த போலீசார், அவரை தேடுகின்றனர்.