சில வரி செய்திகள்: சேலம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:18 AM
சென்சஸ்' பயிற்சி நிறைவு
சேலம்: சேலம் மாநகரில், 16வது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு முதல்கட்ட பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அப்பணியில், 1,444 பேர் ஈடுபடுகின்றனர். அவர்களுக்கு, 3 நாள் பயிற்சி, கடந்த, 9ல், சூரமங்கலம் மண்டல அலுவலகம், அஸ்தம்பட்டி அரசு மகளிர் கல்லுாரி, அம்மாபேட்டை ஏ.வி.எஸ்., பொறியியல் கல்லுாரி ஆகிய இடங்களில் தொடங்கியது. தொடர்ந்து நேற்று நிறைவு பெற்றது. மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தலைமை பயிற்சியாளர்கள், அலுவலர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்தனர்.
இன்று கும்பாபிேஷகம்
ஏற்காடு: ஏற்காடு பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள சாட்டை சமயபுர மாரியம்மன் கோவிலில், இன்று மகா கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது. இதனால் நேற்று, தீர்த்தக்குடம், பால்குடம், முளைப்பாரி எடுத்துக்கொண்டு ஏராளமான பக்தர்கள், அலங்கார ஏரியில் தொடங்கி கடை வீதி வழியே கோவிலுக்கு ஊர்வலமாக வந்தனர். தொடர்ந்து பால், தீர்த்தத்தால், மாரியம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து, சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
இலவச தையல் பயிற்சி
சேலம்: இந்திய தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு நிறுவனம் சார்பில், 18 முதல், 45 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கு, லேப்டாப் பேக், ஸ்கூல் பேக், ஷாப்பிங் பேக் உள்ளிட்ட, ஒரு மாத இலவச தையல் பயிற்சி, சேலம் சக்தி கைலாஷ் மகளிர் கல்லுாரியில் வழங்கப்பட உள்ளது. அதில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள், 88258 12528 என்ற எண்ணுக்கு, பெயர், முகவரியை குறுந்தகவலாக அனுப்பி, ஜூலை, 13க்குள்(நாளை) பதிவு செய்து கொள்ளலாம். பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு, மத்திய அரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி சான்றிதழ், தொழில் தொடங்க தேவையான தொழில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என, தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு நிறுவன திட்ட அலுவலர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.
218 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி
மேட்டூர்: மேட்டூர் நகராட்சியில் உள்ள, 564 தெரு நாய்களுக்கு, சுகாதார ஆய்வாளர் பிரபாகரன் மேற்பார்வையில் தடுப்பூசி போடும் பணியை, கால்நடை மருத்துவர்கள், கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் தொடங்கினர். நேற்று வரை, 218 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. 250 நாய்களுக்கு வரும் நாட்களில் தடுப்பூசி போடப்படும். மீதி, 96 நாய்களில், 75 நாய் களுக்கு, கோனுார் கால்நடை மருந்தகத்தில், கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது. மீதி நாய்களுக்கு விரைவில் கருத்தடை செய்யப்படும் என, சுகாதார பிரிவு அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.
சாலை சீரமைக்க அறிவுரை
பனமரத்துப்பட்டி: சேலம் - பனமரத்துப்பட்டி பிரதான சாலை, ஒண்டிக்கடை பஸ் ஸ்டாப் உள்ளது. அப்பகுதியில் செயல்படும் கிரஷர், கல்குவாரிகளுக்கு, கனரக டிப்பர் லாரிகள் வந்து செல்கின்றன. இதனால் அங்குள்ள வளைவில் தார்ச்சாலை சேதமடைந்து, ஜல்லி கற்கள் சிதறி கிடப்பதால் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறி விழுந்து காயமடைகின்றனர். இதுகுறித்து பனமரத்துப்பட்டி போலீசார், நேற்று முன்தினம் ஆய்வு செய்து, சாலையை சீரமைக்கும்படி, கிரஷர் நிர்வாகத்திடம் அறிவுறுத்தினர். அவர்கள், நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தனர்.