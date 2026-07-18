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சில வரி செய்திகள்: சேலம்

சில வரி செய்திகள்: சேலம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:16 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:16 AM

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இறந்து கிடந்த முதியவர்

ஆத்துார்: காட்டுக்கோட்டை பழைய ரயில்வே ஸ்டேஷன் பகுதியில் நேற்று, ஒரு முதியவர், ரத்த காயங்களுடன் இறந்து கிடந்தார். அவரது உடலை, ஆத்துார் ஊரக போலீசார் மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். இறந்தவர் யார், எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

மத்திய சிறையில்மொபைல் பறிமுதல்

சேலம்: சேலம் மத்திய சிறையில், 50 கைதிகள் தனி அறையில் அடைக்கப்பட்டு, கண்காணிப்பில் உள்ளனர். அவர்களது அறையில் நேற்று முன்-தினம், சிறை சோதனை குழுவினர் மேற்கொண்ட சோதனையில், 2 மொபைல் போன்கள் இருந்தன. அது யார் பயன்படுத்தினர் என்பது குறித்து, அதி-காரிகள் விசாரிக்கின்றனர்.

கிணற்றில் குதித்தபெண் சாவு

ஓமலுார்: பச்சனம்பட்டி, ஆட்டுக்காரனுாரை சேர்ந்த குப்பன் மகள் காயத்ரி, 22. இவர் கணவர் சேகருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடால் தந்தை வீட்டில் வசித்தார். நேற்று முன் தினம் மொபட்டில் சென்றபோது தடுமாறி விழுந்ததில், பல்லில் அடிபட்டது. அதற்கு சிகிச்சை முடிந்து வீட்டுக்கு வந்தபோது, குப்பன் கண்டித்துள்ளார். இதில் கோபித்துக்கொண்ட காயத்ரி, வீடு முன் உள்ள விவசாயக்

கிணற்றில் குதித்துள்ளார். ஓமலுார் தீயணைப்பு வீரர்கள், அவரை மீட்டு ஓமலுார் அரசு மருத்துவ -மனைக்கு கொண்டு சென்றபோது, அவர் இறந்து-விட்டது தெரிந்தது. ஓமலுார் போலீசார் விசாரிக்-கின்றனர்.

விளையாட்டு போட்டிநடத்த கலந்தாய்வு

ஓமலுார்: சேலம் பெரியார் பல்கலையில், உடற்-கல்வி இயக்குனர் வெங்கடாசலம் தலைமையில் நடப்பாண்டில் விளையாட்டு போட்டி நடத்துவது குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. அதில் பல்கலை, தென் மாநில, தேசிய அளவில், 34 வகை

போட்டிகளை நடத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்-பட்டது. பல்கலை கட்டுப்பாடில், 128 கல்லுாரிகள் உள்ள நிலையில், 70 கல்லுாரி களை சேர்ந்த உடற்கல்வி

இயக்குனர்கள் பங்கேற்றனர்.

மாணவியர் பாதுகாப்புவிழிப்புணர்வு

ஆத்துார்: வடசென்னிமலை அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லுாரி, உள்ளக குழு சார்பில் முதலாம் ஆண்டு மாணவியருக்கு, பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. முதல்வர் ரவீந்திரன் தலைமை வகித்தார். அதில் கல்வியுடன் பாதுகாப்பு, சுய விழிப்புணர்வு, பாலியல் தொந்தரவு புகார் அளிக்கும் வழி, சட்ட வழிமுறை, பாலியல் அத்துமீறல், தொல்லை கள் குறித்து, உள்ளக குழு தலைவர் எல்சி எடுத்-துரைத்தார். பேராசிரியர்கள் வசந்தா, திருநிறைச்-செல்வி, முருகேசன், குமார் உள்பட பலர் பங்-கேற்றனர்.

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