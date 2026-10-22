/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/வாக்காளராக இணைய 10, 17ல் சிறப்பு முகாம்
ADDED : அக் 08, 2026 02:47 AM
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சேலம்: சேலம் மாவட்டத்தில், 11 சட்ட சபை தொகுதிகளிலும், வரும், 10, 17ல் சிறப்பு முகாம்கள் நடக்க உள்ளன. புது வாக்கா-ளர்கள், 18 வயது நிரம்பிய முதல் முறை வாக்காளராக தகுதி பெறுவோர், பெயரை பதிவு செய்ய, தாசில்தார், நகராட்சி, மாநக-ராட்சி, ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகங்களில் விண்ணப்ப படிவங்களை பெற்று பூர்த்தி செய்து, தகுந்த ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்-கலாம்.
இணையதளம், செயலி மூலமும் விண்ணப்பிக்கலாம் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.