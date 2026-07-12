முறைகேடு குடிநீர் இணைப்பு தடுக்க சிறப்பு குழு அமைப்பு
முறைகேடு குடிநீர் இணைப்பு தடுக்க சிறப்பு குழு அமைப்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:17 AM
கெங்கவல்லி:தம்மம்பட்டி டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு, ஆத்துார், நரசிங்கபுரம் காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில், காவிரி குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக செயல் அலுவலர் மோகனரங்கன் ஆய்வு செய்து, சிலர் முறைகேடாக குடிநீர் இணைப்பு பெற்றது குறித்து, கலெக்டர் இளம் பகவத்துக்கு அறிக்கை வழங்கினார்.
இதையடுத்து தம்மம்பட்டி உதவி பொறியாளர் மதுமிதா தலைமையில், 13 பேர் அடங்கிய சிறப்பு ஆய்வுக்குழு அமைத்து, கடந்த, 8ல் கலெக்டர் உத்தரவிட்டார். அதில், கன்னங்குறிச்சி, ஜலகண்டாபுரம், வீரகனுார், தேவூர், வாழப்பாடி, ஓமலுார், வனவாசி, கொங்கணாபுரம், ஆட்டையாம்பட்டி டவுன் பஞ்சாயத்துகளில் குடிநீர் பிரிவு பணியாளர்கள், 12 பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர். மேலும் அவரது உத்தரவில், 'இக்குழுவினர் ஆய்வு செய்து, வரும், 20ல் செயல் அலுவலரிடம் அறிக்கை வழங்க வேண்டும்' என கூறியுள்ளார். அதன்படி நேற்று முன்தினம் முதல், குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.