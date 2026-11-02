கோ - ஆப் டெக்ஸில் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை

UPDATED : நவ 02, 2026 03:06 AM
ADDED : நவ 02, 2026 02:02 AM
சேலம்: தீபாவளியை முன்னிட்டு, சேலம், கோ - ஆப் டெக்ஸ் தங்கம் பட்டு மாளிகை விற்பனை நிலையத்தில், புது வடிவமைப்புகளில் அசல் ஜரிகையுடன் கூடிய காஞ்சிபுரம் பட்டு புடவைகள், ஆரணி, தஞ்சாவூர், சேலம் பட்டு புடவைகள், புது வடிவமைப்புடன் கூடிய மென்பட்டு புடவைகள் குவிக்கப்பட்டுள்ளன.
படுக்கை விரிப்பு, அச்சிடப்பட்ட படுக்கை விரிப்பு, வேட்டி, லுங்கி, துண்டு, ஜமக்காளம், காட்டன் சட்டை, லினன் சட்டை, அச்சிடப்பட்ட சட்டைகளும் ஏராளமாக உள்ளன.
அரசு, அரசு சார்ந்த நிறுவனங்களுக்கு
வட்டியில்லா கடன் வசதியில், 30 சதவீதம் வரை, சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. மாதாந்திர சேமிப்பு திட்டத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் சேரலாம். அதில், 11 மாத சந்தா தொகை செலுத்தினால், 12வது சந்தாவை, கோ - ஆப் டெக்ஸ் நிறுவனமே செலுத்துகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் பயன்பெற, அனைத்து விடுமுறை நாட்களிலும், கோ - ஆப் டெக்ஸ் செயல்படும். வாடிக்கையாளர்கள், கைத்தறி துணிகளை வாங்கி நெசவாளர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என, கோ - ஆப் டெக்ஸ் மண்டல மேலாளர்
சுந்தரராஜன் தெவித்தார்.