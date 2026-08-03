/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ வரும் 7ல் நெசவாளருக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம்
ADDED : ஆக 03, 2026 01:32 AM
அ நிறம் | அளவு
சேலம்: தேசிய கைத்தறி தினத்தை ஒட்டி, கைத்தறி மற்றும் சுகாதாரத்-துறை சார்பில், கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம், சேலம், கொண்டலாம்பட்டி, அருணாசல செட்டியார் மண்டபத்தில் வரும், 7ல் நடக்க உள்ளது.
காலை, 7:00 மணிக்கு தொடங்கி, மாலை, 4:00 மணி வரை நடக்க உள்ள முகாமில் இருதயம், கண், காது, மூக்கு, தொண்டை மருத்துவம், நீரிழிவு நோய் அளவு கண்டறிதல், ரத்த அழுத்தம், பொது மருத்துவம், மகளிர் சுகாதாரம் போன்றவற்றுக்கு, பரிசோதனை, ஆலோசனை, மருந்து, மாத்திரைகள் வழங்கப்பட உள்ளன. அதனால் சுற்றுப்புற பகுதிகளை சேர்ந்த கூட்டுறவு மற்றும் தனியார் நெசவாளர்கள், நெசவு சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபடும் குடும்பத்தினர் பயன்பெ-றலாம் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.