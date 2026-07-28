தப்பிய கைதியை பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் தேடுதல் வேட்டை
தப்பிய கைதியை பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் தேடுதல் வேட்டை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:12 AM
சேலம்; தப்பியோடிய கைதியை பிடிக்க, தனிப்படை போலீசார் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்-ளனர்.
சேலம் தீவட்டிப்பபட்டியை சேர்ந்தவர் நரேஷ்-குமார், 39. இவர் மீது மகுடஞ்சாவடி, மல்லுார் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஸ்டேஷன்களில் கொலை, வழிப்பறி உள்ளிட்ட, 14 வழக்குகள் உள்ளன. இவ-ரது மனைவி சூரமங்கலம் புதுரோட்டில் உள்ளார். பெற்றோர் அழகாபுரம் பகுதியில் வசித்து வரு-கின்றனர். கடந்த, 2020ல் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்-பட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் நரேஷ்-குமார் அனுமதிக்கப்பட்டபோது, அங்கிருந்து தப்-பினார்.கோவை மத்திய சிறையில் மற்ற வழக்கில் கைதாகி நரேஷ்குமார் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில் கடந்த, 21ம் தேதி கோவையில் இருந்து நரேஷ்குமாரை சேலம் அழைத்து வந்து, குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அவருக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்-பட்டது. அன்று இரவு மருத்துவமனை போலீசார் எஸ்.எஸ்.ஐ. கோவிந்தசாமி, சுப்பிரமணி மற்றும் ஏட்டு ஜெகதீசன் ஆகியோர், நரேஷ்குமாரை மீண்டும் கோவைக்கு அழைத்து சென்றனர். அப்-போது பெருந்துறை அருகே சுள்ளிபாளையம் நெடுஞ்சாலையில், தேநீர் அருந்த போலீசார் வாகனத்தை நிறுத்தியபோது, நரேஷ்குமார் தப்-பினார். இந்நிலையில், ஏட்டு ஜெகதீசன் அவரை பிடிக்க முயன்ற போது கீழே விழுந்து வலது கையில் முறிவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, எஸ்.எஸ்.ஐ.,க்கள் கோவிந்தசாமி, சுப்பிரமணி, ஏட்டு ஜெகதீசன் ஆகியோரை சஸ்பெண்ட் செய்து போலீஸ் கமிஷனர் ஜோஷி நிர்மல்குமார் உத்தர-விட்டார். இந்நிலையில், போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவின்படி, தப்பிய கைதியை பிடிக்க 4 தனிப்-படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.