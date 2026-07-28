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தப்பிய கைதியை பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் தேடுதல் வேட்டை

தப்பிய கைதியை பிடிக்க தனிப்படை போலீசார் தேடுதல் வேட்டை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:50 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:50 AM

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சேலம்; தப்பியோடிய கைதியை பிடிக்க, தனிப்படை போலீசார் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்-ளனர்.

சேலம் தீவட்டிப்பபட்டியை சேர்ந்தவர் நரேஷ்-குமார், 39. இவர் மீது மகுடஞ்சாவடி, மல்லுார் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஸ்டேஷன்களில் கொலை, வழிப்பறி உள்ளிட்ட, 14 வழக்குகள் உள்ளன. இவ-ரது மனைவி சூரமங்கலம் புதுரோட்டில் உள்ளார். பெற்றோர் அழகாபுரம் பகுதியில் வசித்து வரு-கின்றனர்.கடந்த, 2020ல் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் நரேஷ்குமார் அனுமதிக்கப்பட்டபோது, அங்கிருந்து தப்பினார். கோவை மத்திய சிறையில் மற்ற வழக்கில் கைதாகி நரேஷ்குமார் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில் கடந்த, 21ம் தேதி கோவையில் இருந்து நரேஷ்குமாரை சேலம் அழைத்து வந்து, குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அவருக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்-பட்டது. அன்று இரவு மருத்துவமனை போலீசார் எஸ்.எஸ்.ஐ., கோவிந்தசாமி, சுப்பிரமணி மற்றும் ஏட்டு ஜெகதீசன் ஆகியோர், நரேஷ்குமாரை மீண்டும் கோவைக்கு அழைத்து சென்றனர். அப்-போது பெருந்துறை அருகே சுள்ளிபாளையம் நெடுஞ்சாலையில், தேநீர் அருந்த போலீசார் வாகனத்தை நிறுத்தியபோது, நரேஷ்குமார் தப்-பினார்.

இந்நிலையில், ஏட்டு ஜெகதீசன் அவரை பிடிக்க முயன்ற போது கீழே விழுந்து வலது கையில் முறிவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, எஸ்.எஸ்.ஐ.,க்கள் கோவிந்தசாமி, சுப்பிரமணி, ஏட்டு ஜெகதீசன் ஆகியோரை சஸ்பெண்ட் செய்து போலீஸ் கமிஷனர் ஜோஷி நிர்மல்குமார் உத்தர-விட்டார். இந்நிலையில், போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவின்படி, 4 தனிப்படைகள்

அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

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