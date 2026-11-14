/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/இலங்கை தமிழருக்கு விளையாட்டு போட்டி
ADDED : நவ 14, 2026 04:17 AM
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சேலம்: மறுவாழ்வு முகாமில் வசிக்கும் இலங்கை வாழ் தமிழர்களுக்கு, மண்டல விளையாட்டு போட்டி, சேலம் காந்தி மைதானத்தில் நேற்று நடந்தது.
வாலிபால், கால்பந்து, கிரிக்கெட், பேட்மின்டன், டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகளில், திருவண்ணாமலை, வேலுார், துாத்துக்குடி, திருச்சி, மதுரை, ஈரோடு, சேலம், ராணிப்பேட்டை, தர்மபுரி என, 9 மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 19 அணிகள் பங்கேற்றன.அந்த அணியினர், பல்வேறு போட்டிகளிலும் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். அதில் சிறப்பாக விளையாடியவர்களை, நடுவர்கள் தேர்வு செய்தனர். இதில் வெற்றி பெறுபவர்கள் மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெறுவர் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.