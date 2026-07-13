எஸ்.ஆர்.எம்., சிக்னேச்சர் ஸ்வீட்ஸ் கடை திறப்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:09 AM
சேலம்: ஈரோடு, எஸ்.ஆர்.எம்., ஸ்வீட்ஸ் அண்டு கேக்ஸ் குழுமத்தின், புது நிறுவனமான, எஸ்.ஆர்.எம்., சிக்னேச்சர் ஸ்வீட்ஸ், காரம், காபி கேப், கேக்ஸ் கடை திறப்பு விழா, சேலம், பெரமனுார் சாலையில் உள்ள, ஸ்ரீரங்கா வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது. டி.என்.சி., சிட்ஸ் நிறுவன தலைவர் இளங்கோவன் திறந்து-வைத்தார். இயக்குனர்கள் சுடர்வண்ணன், பரணிதரன், இன்ஜி-னியர் ராஜா, திவாகர் முன்னிலை வகித்தனர்.
எஸ்.ஆர்.எம்., ஸ்வீட்ஸ் அண்டு கேக்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் மகுடீஸ்வரன், முதல் விற்பனையை தொடங்கிவைத்தார். கோல்டன் பிரின்டிங் மில்ஸ் குணசேகரன், ஏ.ஐ.எஸ்.கே.சி புட் பாரடைல்ஸ் இயக்குனர் தண்டபாணி பெற்றுக்கொண்டனர். டாக்டர் லட்சுமி சித்தார்த்தன், முத்துராமையா, மணிமேகலை, தாருனி, சுர சிந்து, குத்துவிளக்கு ஏற்றினர்.சிறப்பு விருந்தினர்களான, 'தி ரைமண்ட்' நிர்வாக இயக்குனர் பத்-மநாபன், சேலம் நரசுஸ் காபி நிர்வாக இயக்குனர் ஸ்ருதீப், ஈரோடு முத்துமஹால் சோமன் ராமச்சந்திசன், தொழிலதிபர்கள் பாபு, ராஜகோபால், வினோத்குமார், சுந்தரம், தமிழ்செல்வன் தண்ராஜ், கோபிநாத், உதயப்பன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
திறப்பு விழாவை ஒட்டி, நாளை முதல், வரும், 22 வரை, ஒரு கிலோ ஸ்வீட்ஸ், காரம் வாங்கினால், 30 சதவீத தள்ளுபடி, கேக் வகைகளுக்கு, 40 சதவீத தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என, இயக்-குனர் சுடர்வண்ணன் தெரிவித்தார்.