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மாரடைப்பால் எஸ்எஸ்ஐ பலி

மாரடைப்பால் எஸ்எஸ்ஐ பலி

ADDED : அக் 21, 2026 05:09 AM

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ADDED : அக் 21, 2026 05:09 AM

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சேலம்:சேலம் மாவட்ட போலீஸ் அலுவலகத்தில், ஊடகப்பிரிவில் பணியாற்றிய சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமார், 57. இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:00 மணிக்கு வீட்டில் இருந்தபோது, நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. குடும்பத்தினர் உடனே, சீலநாயக்கன்பட்டி பைபாஸில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்சென்றனர்.

அங்கு பரிசோதனை செய்தபோது, அவர் மாரடைப்பால் இறந்துவிட்டது தெரிந்தது. அவருக்கு மனைவி சுஜாதா, 2 மகள்கள் உள்ளனர். மகள்களுக்கு திருமணமாகிவிட்டது.

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