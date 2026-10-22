வரதட்சணை கேட்டு கொடுமை எஸ்.எஸ்.ஐ., குடும்பம் மீது புகார்
வரதட்சணை கேட்டு கொடுமை எஸ்.எஸ்.ஐ., குடும்பம் மீது புகார்
UPDATED : அக் 22, 2026 09:21 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM
சேலம்: தர்மபுரி மாவட்டம் அரூர், தில்லை நகரை சேர்ந்தவர் சவுமியா, 27. இவர், சேலம் டி.ஐ.ஜி., அலுவலகத்தில், இன்று (அக்.,22) அளித்த புகார் மனு:
அரூர் அருகே, பாப்பிசெட்டிப்பட்டியை சேர்ந்த ஜெய்பிரகாஷுக்கும், எனக்கும், கடந்த ஜன., 28ல் திருமணமானது. தற்போது, 8 மாத கர்ப்பணியாக உள்ளேன். கணவரின் தந்தை மதிவாணன், மொரப்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், எஸ்.எஸ்.ஐ.,யாக உள்ளார்.
திருமணத்துக்கு பின், மாமனார் மதிவாணன், மாமியார் மங்கையற்கரசி ஆகியோர், 30 சவரன் நகைகளை வரதட்சணையாக கேட்டு, அடித்து கொடுமைப்படுத்தினர். தொடர்ந்து எனக்கு சீதனமாக வழங்கப்பட்ட கார் உள்ளிட்ட பொருட்களை, என் தாய் வீட்டில் வழங்கியதோடு, வரதட்சணை கொடுத்தால்தான் மனைவியாக ஏற்பேன் என, கணவர் கூறிவிட்டு சென்றார்.
இதுகுறித்து போலீஸ் ஸ்டேஷன், எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்தேன். மாமனார் எஸ்.எஸ்.ஐ.,யாக உள்ளதால், நடவடிக்கை எடுக்க தயக்கம் காட்டுகின்றனர். இதுகுறித்து விசாரித்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
எஸ்.எஸ்.ஐ., மதிவாணனிடம் கேட்டபோது, ''முக்கால் சவரன் போட்டவர்களிடம், 30 சவரன் கேட்க முடியுமா? என் பெயரை கெடுக்கவும், மனஉளைச்சல் ஏற்படுத்தவும் புகார் கொடுக்கின்றனர். டி.ஐ.ஜி., அல்ல, டி.ஜி.பி.,யிடம் கூட புகார் அளிக்கட்டும். என் மீது தவறு இருந்தால், நடவடிக்கை எடுக்கட்டும்.
என் மகனிடம், 3 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் கார் ஆகியவற்றை வாங்கிக்கொண்டு, அவற்றை கொடுக்காமல் உள்ளனர்,'' என்றார்.