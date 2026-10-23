/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/புனித மிக்கேல் ஆலய தேர் திருவிழா கொடியேற்றம்
ADDED : செப் 28, 2026 01:11 AM
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சேலம்: சேலம், அழகாபுரம் புனித மிக்கேல் ஆலய தேர் திருவிழா கொடி-யேற்றம் நேற்று நடந்தது.
முன்னதாக ஆலய பங்குத்தந்தை எட்வர்ட் ராஜன், மறைமாவட்ட முதன்மை குரு மைக்கேல் ராஜ் செல்வம் தலைமையில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடந்தது.தொடர்ந்து புனித மிக்கேல் உருவம் பொறித்த கொடியை, ஏராள-மானோர் பாடல்களை பாடியபடி ஆலயத்தை சுற்றி ஊர்வலமாக வந்தனர். தொடர்ந்து மைக்கேல் ராஜ் செல்வம், அதற்கு சிறப்பு திருப்பலி பிரார்த்தனை செய்து கொடியேற்றி திருவிழாவை தொடங்கிவைத்தார்.
தொடர்ந்து தினமும் நவநாள் சிறப்பு திருப்பலி பிரார்த்தனை நடக்கிறது. அக்., 4ல் தேர் பவனி நடக்கும். 5ல் கொடியிறக்கத்-துடன் திருவிழா நிறைவு பெறும்.