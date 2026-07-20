/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ காது கேளாதோருக்கு மாநில சதுரங்க போட்டி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:19 AM
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சேலம்: சேலம் மாவட்ட காது கேளாதோர் பொது நல மேம்பாடு சங்கம் சார்பில், 16ம் ஆண்டாக, காது கேளாதோருக்கு, மாநில சதுரங்க போட்டி, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள மண்டபத்தில் நேற்று நடந்தது. சேலம் மாநகர போலீஸ் துணை கமிஷனர் அங்-கீத்சிங், தொடங்கி வைத்தார்.
ஜூனியர், சப் - ஜூனியர், சீனியர் பிரிவுகளில் நடந்த போட்-டியில், சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி உள்பட, 22 மாவட்டங்களில் இருந்து, மாணவ, மாணவியர் உள்பட, 200 பேர் பங்கேற்றனர். 3 பிரிவுகளிலும் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு, பரிசுகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. இவர்கள், செப்டம்-பரில் டில்லியில் நடக்க உள்ள தேசிய போட்டியில் பங்கேற்க உள்-ளனர். பரிசளிப்பு விழாவில், சங்கத்தலைவர் இளமாறன், பொதுச்-செயலர் பொன்னுசாமி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.