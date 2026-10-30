மாநில மாறுவேட போட்டி அரசு பள்ளி மாணவர் தேர்வு

ADDED : அக் 29, 2026 03:59 AM
பனமரத்துப்பட்டி: பனமரத்துப்பட்டி, குள்ளப்பநாயக்கனுார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், குறுமைய அளவில் கலை திருவிழா, சமீபத்தில் நடந்தது. அதில் குரால்நத்தம் அரசு தொடக்கப்பள்ளி மாணவ, மாணவியரில், 18 பேர் முதலிடம், வட்டார அளவில், 11 பேர் முதலிடம், மாவட்ட அளவில் ஒருவர் முதலிடம் பெற்றனர். அவர்களுக்கு பள்ளி மேலாண்மை குழு சார்பில் பாராட்டு விழா நேற்று முன்தினம் நடந்தது. தலைவி நதியா தலைமை வகித்தார். அதில், சேமிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக, எவர் சில்வர் உண்டியல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. உப தலைவர் கவுரிசங்கரி, ஆசிரியர்கள் ராஜா, கோமதி, புவனா, பெற்றோர் பங்கேற்றனர்.
இதுகுறித்து தலைமை ஆசிரியர் தெய்வ
நாயகம்(பொ) கூறுகையில், ''சேலத்தில், 21 ஒன்றியங்களை சேர்ந்த பள்ளிகள் பங்கேற்ற, மாவட்ட கலைத்திருவிழா போட்டி நடந்தது. குரால்நத்தம் அரசு பள்ளி, 2ம் வகுப்பு மாணவர் ஆத்விக், மாறுவேட போட்டியில் முதலிடம் பெற்று, மாநில போட்டிக்கு தேர்வானார். பனமரத்துப்பட்டி வட்டாரத்தில் குக்கிராமத்தில் உள்ள அரசு தொடக்கப்பள்ளி மாணவர், மாநில போட்டியில் பங்கேற்பது,
பள்ளிக்கு பெருமையாக உள்ளது,'' என்றார்.