மாநில சாப்ட் டென்னிஸ் வேலுார் அணி சாம்பியன்

ADDED : நவ 02, 2026 02:03 AM
ஓமலுார்: சேலம் மாவட்டம் ஓமலுாரில், 8வது சீனியர் மாநில அளவில் சாப்ட் டென்னிஸ் போட்டி கடந்த இரு நாட்களாக நடந்தது.
தனிநபர், இரட்டையர், கலப்பு இரட்டையர், குழு என பல பிரிவுகளில், 22 மாவட்டங்களில் இருந்து, 270 வீரர், வீராங்கனையர் பங்கேற்றனர். நேற்று நடந்த ஆண்கள் தனிநபர் இறுதிப்போட்டியில் கரூரை சேர்ந்த பிரகாசம் முதலிடம், வேலுார் ஸ்ரீராம் சுப்ரமணியம் இரண்டாமிடம், கரூர் மதன்பாலாஜி, கோவை விவேகானந்த் ஆகியோர் மூன்றாமிடம் பெற்றனர்.பெண்கள் தனி நபர் போட்டியில் வேலுாரை சேர்ந்த ராகஸ்ரீ முதலிடம், நறுமுகை இரண்டாமிடம், கரூர் யாழினி, வேலுார் ஸ்ரீமதி, மூன்றாமிடம் பெற்றனர். இதில் வேலுார் அணி, 32 புள்ளிகள் பெற்று ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. கரூர் அணி, 23 புள்ளிகளுடன் இரண்டாமிடம், சேலம் அணி, 20 புள்ளிகளுடன் மூன்றாமிடம் பெற்றன.