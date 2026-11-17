மாநில சப் - ஜூனியர் சாப்ட் டென்னிஸ் சேலம் அணி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்
மாநில சப் - ஜூனியர் சாப்ட் டென்னிஸ் சேலம் அணி ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்
ADDED : நவ 16, 2026 03:17 AM
ஓமலுார்: ஓமலுாரில் உள்ள, தமிழ்நாடு சாப்ட் டென்னிஸ் மைதானத்தில், 17வது மாநில சப் - ஜூனியர் சாப்ட் டென்னிஸ் போட்டி நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. ஒற்றையர், இரட்டையர், கலப்பு இரட்-டையர், குழு போட்டிகளில், 400 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்-றனர். இறுதிப்போட்டி நேற்று நடந்தது.
ஆண்கள் தனி நபரில் கரூர் நிகில் ஆதித்யா முதலிடம், வேலுார் சுஜேஷ், 2ம் இடம், வேலுார் தர்ஷன், ராகவ் ஆகியோர், 3ம் இடம் பெற்றனர். பெண்கள் தனிநபர் பிரிவில், சேலம் சன்மதி முதலிடம், ராணிப்பேட்டை பிரியங்கா, 2ம் இடம், சேலம் விணுப்ரியா, ரிஷிகா ஆகியோர், 3ம் இடம் பெற்றனர்.
ஆண்கள் குழு போட்டியில் சேலம் அணி
முதலிடம், கரூர் 2ம் இடம், வேலுார் மற்றும் திருச்சி அணிகள், 3ம் இடம் பெற்றன. பெண்கள் குழு போட்டியில் சேலம் முத-லிடம், வேலுார் 2ம் இடம், கடலுார், ராணிப்பேட்டை அணிகள், 3ம் இடம் பெற்றன. ஒட்டுமொத்த சாம்பியனாக, சேலம் முத-லிடம், வேலுார் 2ம் இடம், கரூர் 3ம் இடம் பிடித்தன. ஓமலுார் போலீஸ் சிறப்பு எஸ்.ஐ., ராசப்பன், பரிசு வழங்கினார்.