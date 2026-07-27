/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மொபைல் பார்த்ததால் கண்டிப்பு பள்ளி மாணவி தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:00 AM
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ஓமலுார்: ஓமலுார், எம்.சி.செட்டிப்பட்டியை சேர்ந்த, சிவக்குமார், வீரலட்-சுமி தம்பதியின் மகள் தேவிஸ்ரீ, 14. ஒரு மகன் உள்ளார். தேவிஸ்ரீ, அரசு பள்ளியில், 10ம் வகுப்பு படித்தார். கடந்த, 23ல், வீட்டில் மொபைல் போன் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். பெற்றோர் கண்டித்தனர். பின் சிறுமி பள்ளிக்கு சென்றார்.
அன்று மதியம், சிறுமிக்கு வயிறு வலி ஏற்பட்டதாக ஆசிரியர்கள் தகவல் அளித்தனர். பெற்றோர் சென்று விசாரித்தபோது, மொபைல் பார்க்கக்கூடாது என கண்டித்ததால் சத்து மாத்திரை, 10 சாப்பிட்டதாக சிறுமி தெரிவித்தார். உடனே அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். தொடர்ந்து மேல் சிகிச்சைக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுமி, நேற்று அதிகாலை உயிரிழந்தார். தொளசம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.