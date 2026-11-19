ADDED : நவ 18, 2026 06:01 AM
சேலம்:தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளியை சேர்ந்தவர் ஜெயவேல் மகன் அஸ்வின், 21, இவர் சேலம் சீரகாபாடியில் உள்ள தனியார் கல்லுாரி
யில்,
லேப் டெக்னீசியன் இறுதியாண்டு படித்து வந்தார்.
இதற்காக, அரியானுார்
அருகில் நண்பர்களுடன் வீடு எடுத்து தங்கியிருந்தார். தன்னுடன்
படிக்கும் சையத் முகமது, 20, என்பவருடன் புல்லட்டில் சேலம்
வந்துள்ளார். நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, வீடு திரும்பும் போது,
உத்தமசோழபுரம் பகுதியில் லாரியை முந்தி செல்ல முயன்ற போது, லாரி உரசியதில் தடுமாறி கீழே விழுந்துள்ளார்.
அப்போது,
பின்னால் வந்த அரசு பஸ் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் அஸ்வின்
சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். சையத் முகமது படுகாயம் அடைந்து,
மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்டார். அஸ்வின் உடலை,
கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் கைப்பற்றி, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.