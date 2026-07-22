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'மாணவியர் சமூக ஊடகங்களில் புகைப்படங்களை பகிர வேண்டாம்'

'மாணவியர் சமூக ஊடகங்களில் புகைப்படங்களை பகிர வேண்டாம்'

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:41 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:41 AM

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சேலம்:இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் சபை சேலம் கிளை சார்பில், சைபர் குற்றங்கள், சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, உடையாப்பட்டியில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில் நேற்று நடந்தது. சேலம் மாவட்ட தலைவர் கணேசன் வரவேற்றார். நிறுவன தலைவர் மாரியப்பன், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார்.

மாணவ, மாணவியர் இடையே, சேலம் மாநகர போலீஸ், சைபர் கிரைம் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் மெட்டிலா ஜோஷி பேசியதாவது:

இன்று சமூக ஊடகங்களில், கணக்கு இல்லாத மாணவ, மாணவியர் கிடையாது. அதில் மகிழ்ச்சி, சோகம், பயணம் என அனைத்தையும் பகிர்கின்றனர். இப்படி பகிரப்படும் சுய படங்களை, மோசடி நபர்கள் எடுத்து, ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பத்தில் ஆபாசமாக சித்தரித்து பணம் கேட்டு மிரட்டும் சம்பவங்கள் அதிகளவில் நடக்கின்றன. அதனால் யாரும், குறிப்பாக பெண்கள், தங்கள் சுய படங்களை சமூக ஊடகங்களில் பகிர வேண்டாம். ஓ.டி.பி.,யை சிலர் கேட்பார்கள். ஒரு போதும் வங்கிகள் இது போன்று கேட்க மட்டார்கள். மாணவர்கள், பெற்றோர், உறவினர்களிடம் தெரிவித்து எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

தொடர்ந்து, சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார், பல்வேறு அறிவுரைகளை வழங்கினர். செயலர் சம்பத்குமார், கல்லுாரி தலைவர் சிவானந்தம், முதல்வர் வெங்கடேஷ்

உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

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