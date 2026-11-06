என்.ஜி.ஜி.ஓ., கூட்டுறவு பண்டக சாலையில் 'வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு' விற்பனை
என்.ஜி.ஜி.ஓ., கூட்டுறவு பண்டக சாலையில் 'வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு' விற்பனை
UPDATED : நவ 06, 2026 02:20 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:20 AM
சேலம்: தீபாவளியை மக்கள் கொண்டாட, தமிழக கூட்டுறவு துறை சார்பில், கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்கள் மூலம், 10 வகை காய்கறி அடங்கிய, 'வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்பு' ஒன்று, 100 ரூபாய் எனும் சலுகை விலையில், நேற்று முதல், வரும், 7 வரை விற்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் விற்பனையை, சென்னையில் கூட்டுறவு அமைச்சர் காந்திராஜ் நேற்று தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து சேலம், என்.ஜி.ஜி.ஓ.,வினர் கூட்டுறவு பண்டகசாலையில் விற்பனை தொடங்கப்பட்டது. கூடுதல் பதிவாளர் சீனிவாசன் ஆய்வு செய்தார். சேலம் மண்டல கூட்டுறவு சங்க இணை பதிவாளர் ராஜ்குமார். சேலம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை இணை பதிவாளர் பாலமுருகன், துணை பதிவாளர்கள், அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.
ஸ்வர்ணபுரி அண்ணாசாலை கூட்டுறவு பண்டகசாலை; சின்ன கிருஷ்ணாபுரம், ஸ்வர்ணபுரி கூட்டுறவு பண்டகசாலை லிட், வீட்டு வசதி வாரியம், 1, 2, 3; சேலம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை சுயசேவை பிரிவான பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், சங்ககிரி, ஆத்துார், மேட்டூர்; சேலம் உருக்காலை பணியாளர்; தமிழக அரசு போக்குவரத்து பணியாளர்; பெரியார் பல்கலை ஆசிரியர் மற்றும் பணியாளர்; டால்மியா மேக்னசைட் பணியாளர்; காடையாம்பட்டி; இளம்பிள்ளை கூட்டுறவு பண்டக சாலைகளில், மக்கள், காய்கறி தொகுப்பை வாங்கி பயன்பெறலாம்.